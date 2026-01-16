Il lago dei cigni al Teatro Massimo | il balletto è ambientato nella Sicilia del Gattopardo

Dal 22 gennaio, il Teatro Massimo di Palermo ospita una nuova versione de

"Il lago dei cigni" di Pëtr Il’ic Cajkovskij, dal 22 gennaio torna in scena al Teatro Massimo di Palermo, in una nuova e affascinante veste coreografica. A firmarla è il direttore del Corpo di ballo della Fondazione, Jean-Sébastien Colau, che realizza un progetto desiderato da tempo: una ripresa classica, rispettosa dell’eredità di Petipa e Ivanov, capace di mettere in risalto le qualità della compagnia palermitana. Coreografo collaboratore Vincenzo Veneruso; Assistente alla coreografia Agnes Letestu. L’originalità della nuova produzione è l’ambientazione nell’epoca del Gattopardo, in un’atmosfera aristocratica e raffinata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

