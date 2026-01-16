Il Giappone pop di Meloni e Takaichi | dall’incontro con il papà di Ken il Guerriero al tanti auguri in italiano video

Durante la visita ufficiale in Giappone, la premier Giorgia Meloni ha incontrato la ministra Sanae Takaichi, condividendo momenti di cordialità e scambio culturale. Il video pubblicato dal Kantei riporta alcuni di questi attimi, tra selfie e saluti calorosi, evidenziando il tono rispettoso e amichevole dell’incontro tra le due leader. Un'occasione che ha consolidato i rapporti tra Italia e Giappone, con attenzione anche agli aspetti più simbolici e culturali della visita.

Si apre con il selfie davanti a un vaso di fiori e si chiude con l’abbraccio caloroso di saluto il video pubblicato dal Kantei, la sede del primo ministro giapponese, sui propri canali social che fa la sintesi della visita della premier Giorgia Meloni in Giappone dove ha incontrato la sua omologa Sanae Takaichi. Una clip che punta molto anche sui momenti informali che hanno segnato la missione, durante la quale le due leader hanno innalzato il livello di cooperazione tra i rispettivi Paesi a partenariato strategico speciale, segnando «un salto di qualità» nei rapporti tra Roma e Tokyo. La sintonia tra Meloni e Takaichi, all’insegna del «ganbaru». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Giappone pop di Meloni e Takaichi: dall’incontro con il “papà” di Ken il Guerriero al «tanti auguri» in italiano (video) Leggi anche: Meloni, sorpresa in Giappone: Takaichi canta “tanti auguri” in italiano Leggi anche: Meloni, in Giappone la festa di compleanno: la premier Takaichi canta “Tanti auguri” in italiano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Meloni a Tokyo, regalo e selfie “manga” con Takaichi; Tutto quello che sappiamo su cultura pop giapponese politica. Meloni, in Giappone la festa di compleanno: la premier Takaichi canta “Tanti auguri” in italiano - “Conta sempre su di me per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. msn.com

Meloni incontra Takaichi a Tokyo: “Crediamo molto nell’alleanza Italia-Giappone” - La prima visita di un leader europeo a Sanae Takaichi coincide con l'elevazione del rapporto bilaterale italo- panorama.it

Meloni, festa di compleanno e «Tanti auguri» cantato in italiano dalla premier Takaichi alla fine del al termine del bilaterale Italia-Giappone VIDEO - «Conta sempre su di me per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. ilgazzettino.it

Giorgia Meloni e il selfie in stile manga con la premier giapponese Takaichi https://tg.la7.it/esteri/giorgia-meloni-selfie-manga-premier-giapponese-takaichi-16-01-2026-250984 - facebook.com facebook

"Tanti auguri Giorgia", sorpresa di Takaichi per il compleanno di Meloni. Il video dal Giappone x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.