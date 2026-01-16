Il gelido inverno è il nemico principale della batteria della nostra automobile
L’inverno rigido rappresenta una delle principali minacce per la batteria dell’auto. Le basse temperature riducono l’efficienza delle batterie, aumentando il rischio di avviamenti difficili o di panne improvvise. Questa condizione può creare disagi significativi, specialmente nelle prime ore del mattino, quando bisogna muoversi rapidamente e senza intoppi. È importante adottare alcune semplici precauzioni per preservare la funzionalità della batteria durante la stagione più fredda.
L’incubo per tutti noi automobilisti, ma più in generale anche lavoratori e padri di famiglia con i figli da accompagnare a scuola è quando la mattina, di corsa, in modalità “tutti giù per il tubo”, la nostra auto ci pianta in asso. Giriamo la chiavetta di accensione (oppure premiamo il pulsante. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
