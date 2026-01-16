Il gelido inverno è il nemico principale della batteria della nostra automobile

Da arezzonotizie.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inverno rigido rappresenta una delle principali minacce per la batteria dell’auto. Le basse temperature riducono l’efficienza delle batterie, aumentando il rischio di avviamenti difficili o di panne improvvise. Questa condizione può creare disagi significativi, specialmente nelle prime ore del mattino, quando bisogna muoversi rapidamente e senza intoppi. È importante adottare alcune semplici precauzioni per preservare la funzionalità della batteria durante la stagione più fredda.

L’incubo per tutti noi automobilisti, ma più in generale anche lavoratori e padri di famiglia con i figli da accompagnare a scuola è quando la mattina, di corsa, in modalità “tutti giù per il tubo”, la nostra auto ci pianta in asso. Giriamo la chiavetta di accensione (oppure premiamo il pulsante. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Lo scrolling compulsivo sotto le coperte è il nemico numero uno della nostra produttività. Ecco come liberarsene

Leggi anche: Il principale nemico dell’Ue? Per gli italiani non è Putin, ma Trump

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.