Il futuro politico di De Luca si concentra nuovamente su Salerno, dove sono previste imminenti elezioni nel suo territorio di riferimento. Nel frattempo, il sindaco Vincenzo Napoli ha deciso di lasciare anticipatamente il suo incarico, aprendo formalmente la strada a nuove dinamiche amministrative nel Comune. Questa scelta crea uno scenario di cambiamento che potrebbe influenzare gli equilibri politici locali e le prossime consultazioni elettorali.

Esce di sena, con le sue dimissioni, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Lascia l’incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre e di fatto spalanca le porte al ritorno alla guida della città dell’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, diventato famoso proprio come “sindaco sceriffo”, in prima linea e in piazza personalmente contro malfattori e imbrattori. De Luca non conferma ma lancia segnali chiarissimi. «La ricreazione è finita», dice parlando della sua città. In meno di venti righe Napoli ha racchiuso le motivazioni che lo hanno spinto a rassegnare le dimissioni da sindaco - di conseguenza decadrà anche da presidente della Provincia - dando avvio ad una nuova fase politica per la città che sarà seguita ora da un periodo di commissariamento del Comune. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il futuro di De Luca guarda (di nuovo) a Salerno, pronte elezioni nel suo feudo

