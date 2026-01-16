Il farmaco nella tisana e l’aborto Non c’è prova assolto il compagno

Un uomo condannato a sei anni di carcere dal Tribunale di Monza per aver somministrato un farmaco in una tisana e in acqua di cocco, ritenuto causa di aborto, è stato assolto. Non ci sono prove che colleghino il farmaco all’interruzione di gravidanza, e la decisione ha portato alla revisione del caso.

Era stato condannato dal Tribunale di Monza a 6 anni di reclusione per aver fatto abortire la sua compagna mescolando un farmaco in una tisana e in un bicchiere di acqua di cocco che le aveva offerto. Ma per i giudici di appello non è certa la prova ed è arrivata l’assoluzione per un 55enne brianzolo, facoltoso mobiliere vedovo e con figli grandi, imputato di interruzione non consensuale di gravidanza. L’uomo era stato denunciato dall’ex compagna, una monzese 45enne, che sostiene di avere notato un "residuo dal cattivo sapore" nelle bevande che ha assunto e che nella notte l’hanno portata al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

