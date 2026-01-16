Il discorso di Maignan prima di Como-Milan | la vera leadership oltre alle super parate in campo

Prima di Como-Milan, Mike Maignan ha pronunciato un discorso che evidenzia la sua leadership sia dentro che fuori dal campo. Il portiere francese, riconosciuto come uno dei punti di riferimento dello spogliatoio rossonero, conferma il suo ruolo fondamentale non solo con le parate decisive, ma anche con l’atteggiamento di responsabilità e motivazione che trasmette alla squadra. Un esempio di come la vera leadership si manifesti anche attraverso gesti semplici ma significativi.

