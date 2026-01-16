Il destino di Giovanni Franzoni | Fatta la differenza dove mi ero infortunato i risultati non vengono a caso

Giovanni Franzoni, sciador italiano, ha ottenuto il suo primo successo in Coppa del Mondo vincendo il superG di Wengen. La sua vittoria è frutto di un percorso di preparazione e attenzione ai dettagli, che hanno fatto la differenza sulla celebre pista del Lauberhorn. Risultati che derivano da impegno e dedizione, senza lasciare spazio a casualità o fortuna, confermando l’importanza di un lavoro costante e mirato.

Giovanni Franzoni ha vinto il superG di Wengen, conquistando il suo primo successo nella Coppa del Mondo di sci alpino grazie a una prestazione decisamente impeccabili sciorinata sull’iconica pista del Lauberhorn, affrontata con il pettorale numero 1 dopo aver impressionato nelle prove cronometrate dei giorni scorsi. Il nostro portacolori è stato impeccabile sulle nevi svizzere e ha fornito un chiaro segnale in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ormai distanti soltanto tre settimane. Prestazione davvero impeccabile da parte del 24enne, che è risultato magistrale in tutti i settori e ha dato scacco matto all’intera concorrenza, a cominciare dal canadese Stefan Babinsky e allo svizzero Franjo Von Allmen, mentre l’altro padrone di casa Marco Odermatt (leader della classifica generale e detentore della Sfera di Cristallo) si è fermato ai piedi del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il destino di Giovanni Franzoni: “Fatta la differenza dove mi ero infortunato, i risultati non vengono a caso” Leggi anche: Allegri dopo il derby Inter-Milan: “I risultati non vengono mai per caso. Ma da domani …” Leggi anche: “Uso le app di incontri. Un danese mi piaceva, ma ero ‘sottona’. Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata, così mi ha lasciata perdere”: lo rivela Arisa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il destino di Giovanni Franzoni: “Fatta la differenza dove mi ero infortunato, i risultati non vengono a caso” - Giovanni Franzoni ha vinto il superG di Wengen, conquistando il suo primo successo nella Coppa del Mondo di sci alpino grazie a una prestazione ... oasport.it

don Paolo Scquizzato – Commento al Vangelo del 11 gennaio 2026 Giovanni il Battista e Gesù. Due uomini vicinissimi nel tempo, nello spazio, perfino nell’acqua del Giordano. Eppure, lontanissimi. Lontani nel modo di guardare l’uomo, di pensare il destino, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.