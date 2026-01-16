Il desiderio di Ornella Vanoni prima di morire esaudito l’annuncio di Fabio Fazio | Lei ci teneva molto – Il video

Fabio Fazio ha condiviso sui social un video in cui annuncia l’intitolazione di un’aiuola a Milano in memoria di Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre all’età di 91 anni. L’evento rappresenta un gesto di riconoscimento verso una delle più illustri interpreti italiane, il cui desiderio di essere ricordata si è così concretizzato. Un omaggio semplice e rispettoso, volto a celebrare la sua lunga carriera e il suo legame con la città.

Fabio Fazio ha annunciato attraverso un video sui social l’aiuola che Milano dedicherà a Ornella Vanoni, artista scomparsa lo scorso 21 novembre all’età di 91 anni. Il conduttore di Che tempo che fa, durante una pausa delle prove dello speciale “Ornella senza fine” in onda domenica, ha ringraziato il sindaco Beppe Sala e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi «per l’impegno e la velocità» nel realizzare questo tributo. «Riusciremo ad esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui e cioè che le venisse intitolata un’aiuola nella sua Milano. Lei teneva molto a questa aiuola», ha spiegato Fazio, precisando che si tratta di «un posto perfetto di cui sono sicuro Ornella sarebbe orgogliosa». 🔗 Leggi su Open.online

