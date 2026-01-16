Il convegno Passeri | Ci è stata data fiducia Il risultato ci sta dando ragione

Il convegno dell’Ascoli Calcio, intitolato “Investire nel calcio: valore economico, impatto sociale e sviluppo del territorio”, si è svolto presso la sala conferenze del Forte Malatesta. Un’occasione per analizzare il ruolo dello sport nel contesto economico e sociale locale, con interventi che hanno evidenziato l’importanza della fiducia riposta nel progetto e i risultati conseguiti finora.

