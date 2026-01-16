Il convegno Passeri | Ci è stata data fiducia Il risultato ci sta dando ragione
Il convegno dell’Ascoli Calcio, intitolato “Investire nel calcio: valore economico, impatto sociale e sviluppo del territorio”, si è svolto presso la sala conferenze del Forte Malatesta. Un’occasione per analizzare il ruolo dello sport nel contesto economico e sociale locale, con interventi che hanno evidenziato l’importanza della fiducia riposta nel progetto e i risultati conseguiti finora.
‘Investire nel calcio: valore economico, impatto sociale e sviluppo del territorio’ Questo il tema del convegno tenuto dall’Ascoli Calcio nella sala conferenze del Forte Malatesta nel pomeriggio di mercoledì. Bernardino Passeri, amministratore unico del Picchio, ha colto l’occasione per fare un bilancio dei primi sei mesi di gestione del club. "Siamo entrati nell’Ascoli al buio, con un atto di assoluta fede, o meglio di passione – commenta -. Mi è stata data fiducia a scatola chiusa. Eravamo in sella da venti giorni ed è partita la campagna abbonamenti che ha poi fatto registrare oltre 7mila abbonati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Sarri a DAZN: «È da un mese che la squadra sta viaggiando molto bene. Basic ci sta dando una grossa mano. L’incontro con Fabiani…»
Leggi anche: Zappacosta a Dazn: «Tabù Inter? Le statistiche non contano, Palladino ci sta dando una grossa mano»
Convegno al Forte Malatesta | Il Presidente Passeri: bilancio dei primi sei mesi e progettazione futura. tinyurl.com/2xkh4ppw x.com
Il Presidente Passeri: bilancio dei primi sei mesi e progettazione futura. “Sono 180 giorni che siamo insieme, sembra tantissimo, ma in verità sono pochissimi giorni. Sono stati 180 giorni di passione, di delusioni e grandi gioie, siamo entrati nell’Ascoli al buio, c facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.