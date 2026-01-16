Il comune difende il suo sito web | Visit Fermignano è in evoluzione

Il Comune di Fermignano risponde alle recenti affermazioni di Alice Cerpolini riguardanti il progetto Visit Fermignano. L’amministrazione chiarisce che le ricostruzioni sono fuorvianti e non riflettono i fatti né il metodo utilizzato nel processo di sviluppo del sito web. L’obiettivo è garantire trasparenza e informare correttamente i cittadini sull’evoluzione del progetto, che rappresenta un passo importante per la promozione del territorio.

"Le ricostruzioni di Alice Cerpolini sul progetto Visit Fermignano sono fuorvianti e le sue affermazioni non rispecchiano né i fatti, né il metodo con cui il Comune operi". L’amministrazione comunale fermignanese risponde così al consigliere di minoranza, che aveva definito "anacronistico e pieno di errori" il sito di presentato lunedì sera. Un progetto che nasce "da un finanziamento pubblico pari a 45mila euro Iva inclusa e non 50mila, come erroneamente riportato – precisano –, finalizzato alla promozione turistica integrata del territorio. L’intervento non riguarda solo la realizzazione di un sito, ma un insieme di azioni per la valorizzazione culturale e turistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

