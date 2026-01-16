Il recupero di Sant'Apollonia, ex monastero risalente al Trecento, rappresenta un intervento importante per la tutela del patrimonio storico. Con un investimento stimato di circa 5,8 milioni di euro, i lavori sono in corso in un contesto di tempo limitato. Questa operazione mira a valorizzare un sito di grande valore culturale, garantendo la preservazione e il recupero di un simbolo della storia locale.

Per il recupero di Sant'Apollonia, ex monastero il cui nucleo originario risale al 1300, sono in ballo circa 5 milioni e 800mila euro. Il grande complesso è di proprietà della Regione Toscana. Vi sono ospitati numerosi spazi, tra auditorium, sala conferenze ma soprattutto, con ingresso da Santa Reparata attraverso il pregiato – ma in condizioni abbastanza critiche - chiostro della Badessa, una mensa universitaria gestita dal DsuDiritto . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: AIA, dopo l’inibizione di Zappi lo scenario si fa complesso: ecco cosa sta succedendo e le prospettive future

Leggi anche: Mingueza, offerta della Juventus per il terzino? Che cosa sappiamo e cosa sta succedendo in queste ore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il complesso occupato, un recupero milionario e il tempo che stringe. Sant'Apollonia: cosa sta succedendo.

Il complesso occupato, un recupero milionario e il tempo che stringe. Sant'Apollonia: cosa sta succedendo - All'interno della struttura ci sono gli spazi autogestiti della Polveriera. firenzetoday.it