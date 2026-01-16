Il complesso occupato un recupero milionario e il tempo che stringe Sant' Apollonia | cosa sta succedendo
Il recupero di Sant'Apollonia, ex monastero risalente al Trecento, rappresenta un intervento importante per la tutela del patrimonio storico. Con un investimento stimato di circa 5,8 milioni di euro, i lavori sono in corso in un contesto di tempo limitato. Questa operazione mira a valorizzare un sito di grande valore culturale, garantendo la preservazione e il recupero di un simbolo della storia locale.
Per il recupero di Sant'Apollonia, ex monastero il cui nucleo originario risale al 1300, sono in ballo circa 5 milioni e 800mila euro. Il grande complesso è di proprietà della Regione Toscana. Vi sono ospitati numerosi spazi, tra auditorium, sala conferenze ma soprattutto, con ingresso da Santa Reparata attraverso il pregiato – ma in condizioni abbastanza critiche - chiostro della Badessa, una mensa universitaria gestita dal DsuDiritto . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
