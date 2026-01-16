Il cloud degli europei sarà made in Usa

Amazon ha annunciato il lancio di un cloud sovrano dedicato all’Unione Europea, rispondendo alle esigenze di sicurezza e sovranità dei dati richieste dalla Ue. La nuova soluzione, sviluppata da Amazon Web Services, mira a garantire un’infrastruttura cloud conforme alle normative europee, offrendo un’alternativa ai servizi esterni. Questo passo rappresenta un importante sviluppo nel campo della gestione dei dati, mantenendo l’attenzione su affidabilità e conformità normativa.

Amazon lancia il cloud sovrano per l'Unione Europea. La soluzione è stata annunciata ufficialmente ieri da Amazon Web Services (Aws) per rispondere alle richieste della Ue in tema di sicurezza e sovranità dei dati. L'Aws European Sovereign Cloud sarà, dunque, una nuova infrastruttura interamente localizzata all'interno dell'Unione Europea e manterrà una separazione fisica e logica dalle altre Regioni Aws a livello globale. Attualmente i centri di calcolo di Aws si trovano nel Brandeburgo, in Germania, ma l'azienda ha già annunciato di avere piani per estendersi in Belgio, Paesi Bassi e Portogallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

