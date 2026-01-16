Il ’Circolo’ rischia a Monza

Il Circolo Pattinatori Grosseto affronta questa sera a Seregno il Teamservicecar Monza, in un match valido per la quindicesima giornata del campionato. Dopo aver disputato due incontri casalinghi, la squadra si prepara a una trasferta importante, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. L’incontro inizia alle 21 e rappresenta un’occasione per valutare la crescita e la continuità del team in una fase cruciale della stagione.

Il Circolo Pattinatori Grosseto, dopo aver sfruttato a dovere i due turni casalinghi, è di scena stasera (inizio alle 21) sulla pista di Seregno per affrontare il Teamservicecar Monza, nell'anticipo della 15esima giornata di campionato. Una trasferta particolarmente impegnativa contro un avversario che sta rispettando i pronostici della vigilia, occupando la quinta posizione in classifica. Contro il Cgc Viareggio, il Cp Grosseto ha ottenuto una vittoria pesantissima. "Ci aspetta una partita difficilissima – dice l'allenatore grossetano Massimo Mariotti – ma contiamo di giocare come abbiamo fatto con tutte le formazioni affrontate fino a questo momento, a testa alta cercando di portare a casa un risultato positivo.

