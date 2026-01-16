Il centro sportivo da 16 milioni che la città aspetta da 20 anni
Il centro sportivo di Muggiano, nella periferia ovest di Milano, rappresenta un progetto atteso da oltre vent’anni. Con un investimento di circa 16 milioni di euro, questa struttura mira a offrire spazi dedicati all’attività sportiva e al benessere della comunità locale. La sua realizzazione, avviata durante la gestione di Letizia Moratti a Palazzo Marino, è ormai prossima a concretizzarsi, segnando un passo importante per il quartiere.
La storia del centro sportivo di Muggiano, nella periferia ovest di Milano, inizia almeno 20 anni fa quando a Palazzo Marino c’era Letizia Moratti. Oggi questa vicenda non si è ancora conclusa e la struttura è (di nuovo) interessata da lavori di riqualificazione. La proprietà è del Comune di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
