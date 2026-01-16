Il caso della Rimini Calcio torna in parlamento Croatti | I controlli sono stati inefficienti cambiare il sistema

Il caso della Rimini Calcio torna in discussione in Parlamento, sollevato dal senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle. Croatti evidenzia come i controlli finora adottati siano stati inefficaci e sottolinea la necessità di riformare il sistema per garantire trasparenza e corretta gestione. La vicenda mette in luce l’importanza di interventi concreti per migliorare la tutela delle realtà sportive e prevenire eventuali irregolarità.

Il caso della Rimini Calcio torna in parlamento, per voce del senatore riminese Marco Croatti (Movimento 5 Stelle). E ora il ministro Abodi annuncia controlli più severi, specialmente sui passaggi di proprietà. “Prendiamo atto della risposta del ministro Abodi, che ringraziamo per aver riconosciuto la fondatezza del nostro allarme sulla solidità e l'onorabilità delle proprietà nel calcio professionistico. Gli strumenti messi in campo nel corso del 2025 – dai memorandum con la Guardia di finanza alla nuova Commissione indipendente di verifica – segnano un cambio di rotta necessario. Tuttavia, non possiamo dimenticare che queste iniziative arrivano tragicamente tardi per realtà come la Rimini Calcio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: L'ex sindaco Gnassi porta il caso Rimini Calcio in parlamento. "Sia fatta chiarezza sui passaggi di proprietà" Leggi anche: L'ex sindaco Gnassi porta il caso Rimini Calcio in parlamento. "Sia fatta chiarezza sui passaggi di proprietà" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. RIMINI: Torna il Sigep, 450 hotel aperti, scoppia il caso delle camere svendute | VIDEO; Rimini capitale globale del foodservice: si apre il Sigep 2026. Attesi buyer da 75 Paesi; Il Piacenza torna al lavoro. Calciomercato: Asencio può rimanere e spunta l'idea Alessandro De Vitis; Il caso Rimini torna in Parlamento: Ritardi nei controlli si pagano cari. Il caso Rimini torna in Parlamento: "Ritardi nei controlli si pagano cari" - "Prendiamo atto della risposta del ministro Abodi, che ringraziamo per aver riconosciuto la fondatezza del nostro allarme sulla solidità e l’onorabilità delle proprietà nel calcio professionistico. msn.com

Fallimento Rimini Calcio. Croatti (M5S): “Servono controlli e norme più stringenti” - “Prendiamo atto della risposta del Ministro Abodi, che ringraziamo per aver riconosciuto la fondatezza del nostro allarme ... chiamamicitta.it

Serie C, Marani a Sky: "Caso Rimini? Il salary cap dal 2026 ci aiuterà". VIDEO - Il presidente della Serie C a Sky Sport sull'esclusione dal campionato del Rimini: "Mando il primo pensiero ai dipendenti del Rimini. sport.sky.it

Cronaca. Rimini, caso Pierina Paganelli: la Cassazione chiede nuove verifiche sulla custodia di Louis Dassilva - facebook.com facebook

A denunciare il caso è Mauro Santinato (Teamwork), che parla di “tariffe indecenti #Rimini #Attualita x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.