Il canto del corsiero arabo.

Le biografie degli artisti lirici dell’Ottocento sono spesso costruite a posteriori, levigate dal successo e ripulite dalle incertezze. Fa eccezione il profilo che “La Musica Popolare” dedica ad Angelo Masini nel maggio del 1882: un testo che conserva il tono della cronaca e, proprio per questo, restituisce un’immagine più vera del tenore forlivese. Nel ricorrere di un secolo dalla morte del tenore forlivese, si riscoprono le testimonianze del suo tempo: le pagine coeve restituiscono la misura reale di un artista che seppe imporsi sulle scene europee senza mai recidere il legame con la sua terra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

