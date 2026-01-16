Il campo largo punto di partenza nei Comuni | Alaia rilancia
Tempo di lettura: 2 minuti “I ndipendentemente dalla presidenza di commissione, è immaginabile che continuerò il mio impegno nel settore sanitario. In provincia ci sono vari problemi, ma credo siano difficoltà che riguardano tutta la Regione e, in realtà, tutta Italia”. Così il consigliere regionale riconfermato Enzo Alaia, membro di Casa Riformista che dopo un braccio di ferro politico tra il suo partito e il Presidente Robert o Fico, sembra destinato a ricoprire di nuovo anche il ruolo di Presidente della Commissione Sanità. Intanto un focus sulle emergenze del territorio irpino in occasione dell’incontro al Polo Giovani alla presenza dell’assessore al lavoro Angelica Saggese: “” Purtroppo c’è carenza di medici e carenze strutturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Ferella e il ‘campo largo’. L’invito a Mastella: ‘Sannio Acque sia primo concreto punto di convergenza politica e programmatica’ - “Se il campo largo nei territori di Benevento vuole diventare un progetto serio, Sannio Acque è il punto di partenza”. ntr24.tv
Gaetano Manfredi sarà il punto di riferimento del campo largo alle prossime elezioni comunali di Napoli in programma nella primavera del 2027. LA DISPONIBILITÀ L’attuale sindaco ha sciolto le riserve annunciando la disponibilità a ricandidarsi per un s - facebook.com facebook
Foto di gruppo per il campo largo alla manifestazione a sostegno delle proteste in Iran, al Campidoglio a Roma. La segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno tenuto insieme x.com
