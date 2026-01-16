Il campo largo punto di partenza nei Comuni | Alaia rilancia

Tempo di lettura: 2 minuti “I ndipendentemente dalla presidenza di commissione, è immaginabile che continuerò il mio impegno nel settore sanitario. In provincia ci sono vari problemi, ma credo siano difficoltà che riguardano tutta la Regione e, in realtà, tutta Italia”. Così il consigliere regionale riconfermato Enzo Alaia, membro di Casa Riformista che dopo un braccio di ferro politico tra il suo partito e il Presidente Robert o Fico, sembra destinato a ricoprire di nuovo anche il ruolo di Presidente della Commissione Sanità. Intanto un focus sulle emergenze del territorio irpino in occasione dell’incontro al Polo Giovani alla presenza dell’assessore al lavoro Angelica Saggese: “” Purtroppo c’è carenza di medici e carenze strutturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

