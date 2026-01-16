Il campo largo prova a ricompattarsi per l' Iran con un sit-in al Campidoglio

Oggi a Roma, i rappresentanti dei principali partiti del campo largo si sono riuniti al Campidoglio per un sit-in a sostegno della protesta in Iran. L'iniziativa mira a rafforzare l’unità dell’opposizione italiana in solidarietà con la popolazione iraniana, evidenziando l’attenzione verso le questioni dei diritti umani e della libertà nel paese mediorientale. L’evento ha visto la partecipazione di tutti i leader, esclusa Azione.

Il campo largo prova a ricompattarsi per l'Iran. Tutti i leader dei partiti d'opposizione, meno Azione, si sono ritrovati oggi pomeriggio in Campidoglio, a Roma, per un sit-in in sostegno alla popolazione iraniana in protesta. La manifestazione si è svolta dopo una settimana segnata da incertezze e divisioni politiche sul tema,  con il Movimento 5 stelle che si è sfilato dalla risoluzione unitaria approvata dal Senato per poi presentarne una propri a, la quale è stata votata solo da Avs e (non tutto) il Partito Democratico.   Gli screzi parlamentari sembrano essersi appiattiti solo oggi, in piazza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

