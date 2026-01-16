Il caffè sul volo Ryanair le finisce addosso | ci mette 8 mesi per guarire e ottiene maxi risarcimento

Durante un volo Ryanair tra Bournemouth e Maiorca, Denise Elliott si è ustionata con del caffè caldo. Dopo otto mesi di cure e difficoltà, ha ottenuto un importante risarcimento. L’incidente ha sollevato questioni sulla gestione delle emergenze a bordo e sulla sicurezza dei passeggeri. Questo caso evidenzia l’importanza di un pronto intervento efficace durante i viaggi aerei.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.