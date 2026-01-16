Il caffè sul volo Ryanair le finisce addosso | ci mette 8 mesi per guarire e ottiene maxi risarcimento
Durante un volo Ryanair tra Bournemouth e Maiorca, Denise Elliott si è ustionata con del caffè caldo. Dopo otto mesi di cure e difficoltà, ha ottenuto un importante risarcimento. L’incidente ha sollevato questioni sulla gestione delle emergenze a bordo e sulla sicurezza dei passeggeri. Questo caso evidenzia l’importanza di un pronto intervento efficace durante i viaggi aerei.
Denise Elliott, 63 anni, si ustiona con caffè bollente su un volo Ryanair tra Bournemouth e Maiorca. Il personale, a suo dire poco preparato al pronto soccorso, peggiora la situazione. Dopo otto mesi di cure ottiene un risarcimento extragiudiziale di migliaia di sterline. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Si brucia col caffè in aereo, ci mette otto mesi a guarire: Ryanair la risarcisce
Leggi anche: Si brucia col caffè in aereo, ci mette otto mesi a guarire: risarcita con 5mila euro
Volo Ryanair da Pisa finisce il carburante ed è costretto a un atterraggio d’emergenza a Manchester - Prestwick, è stato costretto a lanciare un allarme e ad atterrare d’emergenza a Manchester, dopo essere arrivato a soli sei minuti ... blitzquotidiano.it
Pisa, il volo Ryanair finisce il carburante: atterraggio d'emergenza a Manchester. VIDEO - San Giusto e diretto a Glasgow Prestwick è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza a Manchester, dopo essere arrivato a soli sei minuti ... affaritaliani.it
Volo da Pisa finisce carburante: "Atterraggio d’emergenza 6 minuti prima della tragedia" - Il racconto di un passeggero: "Prima il panico poi un silenzio irreale dopo l’ennesimo fallimento". lanazione.it
Ustionata dal #caffè bollente su un volo #Ryanair: infermiera ottiene un risarcimento - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.