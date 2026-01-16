Il caffè le finisce addosso e la ustiona Ryanair risarcisce la passeggera dopo mesi di cure

Durante un volo Ryanair verso Maiorca, Denise Elliott, un’infermiera inglese di 63 anni, ha subito una ustione a causa di una perdita di caffè. Dopo mesi di cure, la compagnia ha deciso di risarcire la passeggera, dimostrando l’importanza di tutelare i passeggeri anche in situazioni apparentemente semplici. Questo episodio evidenzia come viaggiare comporti sempre responsabilità da parte delle compagnie aeree e tutela per i viaggiatori.

Viaggiare leggeri non dovrebbe mai significare viaggiare senza tutele. Lo sa bene Denise Elliott, un’infermiera inglese di 63 anni, che durante un volo Ryanair diretto a Maiorca è stata protagonista di un incidente tanto banale quanto doloroso. Tutto è iniziato con una tazza di caffè bollente servita senza coperchio; il personale di bordo si era giustificato dicendo che le protezioni erano esaurite. Pochi istanti dopo, la bevanda è scivolata dal tavolino finendo direttamente sulle gambe della donna, causandole ustioni serie che hanno richiesto ben otto mesi di medicazioni e cure costanti. Ciò che ha reso la vicenda ancora più grave è stata la gestione dell’emergenza durante il volo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

