Il 2026 dei farmaci tra nuovi Blockbuster e caccia all’oro metabolico

Nel 2026, l’industria farmaceutica si sta trasformando, andando oltre la semplice vendita di farmaci. Con nuovi farmaci blockbuster e un’attenzione crescente all’ottimizzazione metabolica, il settore sta ridefinendo il concetto di salute, puntando a soluzioni più personalizzate e integrative. Questo cambiamento riflette una nuova prospettiva, in cui innovazione e sostenibilità diventano elementi centrali nel futuro della cura e del benessere.

Mentre entriamo nel vivo del 2026, l’i ndustria del pharma non si limita più a vendere farmaci: “Sta ridisegnando il concetto stesso di salute umana. Dalle pillole sciogli-grasso che riscrivono i bilanci delle multinazionali, ai missili intelligenti contro il cancro, la medicina sta diventando il settore più dinamico (e profittevole) del decennio”. Parola di Carlo Centemeri, farmacologo clinico del’Università di Milano, che analizza i trend del settore con LaSalute di LaPresse. “Se il 2024 è stato l’anno della transizione e il 2025 quello del consolidamento, il 2026 si preannuncia come l’anno dell’accelerazione definitiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il 2026 dei farmaci, tra nuovi Blockbuster e caccia all’oro metabolico Leggi anche: Cinema 2026: tra blockbuster e novità inattese Leggi anche: Al Gemelli nasce il primo ambulatorio in Italia per le complicanze oculari dei nuovi farmaci oncologici Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tumore del pancreas, colesterolo, epatite B, Hiv: le nuove cure nel 2026 (grazie anche all'IA); Togo - Una grande amicizia, Rai 2/ Trama e cast del film d'avventura con Willem Dafoe, oggi 9 gennaio. Farmacie, nuovi esami dal 2026: quali test e screening si potranno effettuare e da quando - Tra i nuovi servizi farmaceutici ci sono, per esempio, test per il contrasto dell’antibiotico resistenza e screening per ... fanpage.it

2026, dal long Covid ai tumori: ecco la medicina che verrà - La risposta è (ancora) no, ma di certo le applicazioni di intelligenza artificiale in Medicina stanno guadagnando terreno a ... ilmessaggero.it

Nuovi farmaci. Il report Horizon Scanning Aifa: in arrivo vaccini, cure per tumori e Alzheimer - Il presidente Nisticò: “Ma le nuove terapie avranno costi molto elevati per i quali servirà una nuova governance della spesa farmaceutica, che superi la logica dei silos sottesa ai tetti di spesa per ... quotidianosanita.it

Dal 2026 in farmacia si potranno fare nuovi esami, test e screening oncologici Quali esami si potranno effettuare e come cambiano le procedure per le analisi con le nuove regole: https://fanpa.ge/Uc3y4 facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.