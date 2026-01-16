Il 17 gennaio a Roma la benedizione degli animali si rinnova come 589 anni fa | il rito di Sant’Eusebio

Il 17 gennaio a Roma si rinnova la tradizione della benedizione degli animali, come avviene da 589 anni. Questo rito, dedicato a Sant’Eusebio, rappresenta un momento di riconoscenza e protezione per gli animali domestici e le loro famiglie, mantenendo viva una consuetudine antica e radicata nella cultura della città.

Il prossimo 17 gennaio, la città di Roma vedrà la riproposizione di un gesto antico, che si ripete sempre uguale a se stesso da ben 589 anni, ovvero la benedizione degli animali domestici. La cerimonia, che ha avuto origine nel lontano 1437, è legata alla figura di Sant'Antonio Abate e si tiene oggi, come da oltre un secolo, sulla scalinata della chiesa di Sant'Eusebio all'Esquilino. Un rito antico nel quale si uniscono devozione, tradizione popolare e amore per gli animali. Ma perché è così particolare? La benedizione degli animali del 17 gennaio a Roma: Una tradizione antica dal valore simbolico.

Sant'Antonio Abate, la festività tra fede e tradizione che porta anche gli animali in chiesa - Il 17 gennaio è una giornata importantissima per Roma si risveglia avvolta da un'atmosfera antica, fatta di devozione popolare, simboli arcaici e gesti che si ripetono da ...

