Ieri le visite mediche per il centrale l’ufficialità deve attendere | prima sconterà col Brann la squalifica in Europa League Sulemana-Cagliari ci siamo Helland sarà rossoblù solo dopo il 22 gennaio
Eivind Helland è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna, ma il suo debutto con la maglia rossoblù è previsto per il 25 gennaio a Marassi contro il Genoa. Intanto, le visite mediche per il centrale sono state completate, mentre l’ufficialità sulla sua presenza in campo attende ancora. Sulemana-Cagliari si avvicina, e in attesa di ulteriori aggiornamenti, la squadra si prepara alle prossime sfide.
Eivind Helland (20) è un nuovo giocatore del Bologna: l’attesa per vederlo all’opera con la maglia rossoblù, però, è destinata a continuare ancora un po’, ovvero fino al 25 gennaio, a Marassi col Genoa. Il difensore centrale norvegese, infatti sarà ufficializzato e tesserato solo il giorno successivo alla gara di Europa League col Celtic di giovedì e con la Fiorentina vivrà la gara da spettatore, ma ieri mattina è sbarcato in città e intorno all’ora di pranzo a svolto le visite mediche all’Isokinetic. Da oggi Helland inizierà a prendere contatto con i nuovi compagni e Italiano, anche se vivrà una prima di fase di studio e fino a Marassi non potrà essere convocato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Helland Bologna: accordo trovato per il difensore del Brann, visite mediche già in programma. Tutti i dettagli del colpo rossoblù
Leggi anche: La Roma si rialza in Europa League: Rangers ko 2-0. Per il Bologna solo 0-0 col Brann
Bologna, ecco il norvegese Eivind Helland: Italiano ha il suo nuovo difensore centrale; Roma, accordo verbale per Robinio Vaz; Roma: oggi visite mediche e firma per Robinio Vaz, in arrivo anche Malen; Gandelman: Da bambino ho sempre ammirato Kakà e Ronaldo. Il neo giallorosso ha domani in panchina col Parma?.
Ieri le visite mediche per il centrale, l’ufficialità deve attendere: prima sconterà col Brann la squalifica in Europa League. Sulemana-Cagliari, ci siamo. Helland sarà ... - Eivind Helland (20) è un nuovo giocatore del Bologna: l’attesa per vederlo all’opera con la maglia rossoblù, però, è ... sport.quotidiano.net
Reggiana, altro colpo in prospettiva dal Sudamerica: in arrivo Pasquoto dall'Avai - Dopo aver chiuso con il centrocampista classe 2004 Martin Suarez del Montevideo Wanderers, che ieri è sbarcato in città per le visite mediche. tuttomercatoweb.com
Oggi senza primo piatto!! Tra visite, prelievi. Tutto di Corsa !! Salatini al prosciutto crudo preparati Ieri sera !! Così fatto la crostata amarena E cotti oggi!!!! - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.