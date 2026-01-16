Ieri le visite mediche per il centrale l’ufficialità deve attendere | prima sconterà col Brann la squalifica in Europa League Sulemana-Cagliari ci siamo Helland sarà rossoblù solo dopo il 22 gennaio

Eivind Helland è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna, ma il suo debutto con la maglia rossoblù è previsto per il 25 gennaio a Marassi contro il Genoa. Intanto, le visite mediche per il centrale sono state completate, mentre l’ufficialità sulla sua presenza in campo attende ancora. Sulemana-Cagliari si avvicina, e in attesa di ulteriori aggiornamenti, la squadra si prepara alle prossime sfide.

Eivind Helland (20) è un nuovo giocatore del Bologna: l’attesa per vederlo all’opera con la maglia rossoblù, però, è destinata a continuare ancora un po’, ovvero fino al 25 gennaio, a Marassi col Genoa. Il difensore centrale norvegese, infatti sarà ufficializzato e tesserato solo il giorno successivo alla gara di Europa League col Celtic di giovedì e con la Fiorentina vivrà la gara da spettatore, ma ieri mattina è sbarcato in città e intorno all’ora di pranzo a svolto le visite mediche all’Isokinetic. Da oggi Helland inizierà a prendere contatto con i nuovi compagni e Italiano, anche se vivrà una prima di fase di studio e fino a Marassi non potrà essere convocato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

