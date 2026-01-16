Idonei dei concorsi | da Fratelli d’Italia l’impegno per il reclutamento nella pubblica amministrazione

Da gennaio 2024, la norma approvata da Fratelli d’Italia limita al 20% la percentuale di idonei che possono essere assunti dai concorsi pubblici. Questa misura riguarda tutti i bandi e mira a regolamentare il reclutamento nella pubblica amministrazione, garantendo maggiore trasparenza e equilibrio nel processo di selezione. L’obiettivo è assicurare un approccio più equilibrato e meritocratico nell’assunzione di personale pubblico.

FdI non abbandona gli idonei dei concorsi pubblici. Il 1 gennaio di quest'anno è entrata in vigore la norma che taglia gli idonei, nel senso che per ogni concorso non potranno esserci percentuali superiori al 20%. Ma il partito di maggioranza relativa non abbandona chi ha superato comunque una prova concorsuale. Dalla sanità alla polizia. Proprio in questi giorni, esponenti di FdI hanno annunciato il rafforzamento della sicurezza con l'assunzione di nuove unità, spesso attingendo da graduatorie esistenti per velocizzare il potenziamento del controllo del territorio nell'ambito delle forze dell'ordine.

