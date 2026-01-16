’Idomeneo’ di Mozart Il grande fascino della mitologia

di Stefano Marchetti Dopo la guerra di Troia, Idomeneo, re di Creta, ritorna in patria affrontando un mare tempestoso, e promette a Nettuno, affinché lo salvi dal naufragio, di sacrificare il primo essere umano che si troverà davanti al suo sbarco. Ma il primo ad accoglierlo sarà suo figlio Idamante. Un’affascinante storia mitologica innerva ’ Idomeneo ’, il primo capolavoro serio di Wolfgang Amadeus Mozart che lo compose nel 1780, a 25 anni. Proprio quest’opera inaugurerà sabato 24 gennaio alle 18 la nuova stagione lirica del Teatro Comunale di Bologna, la prima firmata dalla nuova Soprintendente Elisabetta Riva e dal direttore artistico Pierangelo Conte, l’ultima realizzata al Comunale Nouveau, ovvero nell’area della fiera, in attesa di rientrare nella sede storica di largo Respighi il 14 febbraio 2027. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

