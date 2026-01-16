Identità e intrecci di significati sul filo delle parole
«Noi, come esseri umani, siamo fatti di parole» scrive Giuseppe Antonelli nella prefazione di «Parola per parola» (Il Mulino). Alcune attraversano la nostra storia senza lasciare traccia, altre scavano, incidono, rivelano. Antonelli, docente universitario e divulgatore, invita a compiere un viaggio dentro la materia viva della lingua: raccoglie 158 storie, scritte da diversi autori, e ciascuna ripercorre una piccola avventura etimologica, descrivendo le metamorfosi, i travestimenti, le rinascite del lessico italiano. L’autore - tra i più attenti linguisti contemporanei - guida i lettori con curiosità contagiosa e precisione filologica in un gioco di specchi in cui ogni lemma mostra le radici della nostra identità culturale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Boccaccino, scrittura delle luci sul filo anticlassico
Leggi anche: Una mostra fa da filo conduttore per ritrovare l’identità pesarese
Identità e intrecci di significati sul filo delle parole - Una guida di precisione filologica in un gioco di specchi in cui ogni lemma mostra le radici della nostra identità culturale. ecodibergamo.it
Su Netflix tre film tra leggerezza e riflessione: identità, relazioni e cambiamento raccontati senza retorica. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.