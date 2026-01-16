Ibrahimovic | Io soffro perché non posso più giocare Devo vincere voglio vincere

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha recentemente condiviso le sue emozioni in un’intervista a (Ne)uspjeh prvaka. Con parole sincere, ha espresso il suo dolore per l’impossibilità di continuare a giocare e la sua ferma determinazione a vincere. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo autentico sulla sua passione e sul suo impegno nel mondo del calcio.

"Tutto quello che ho vissuto da giocatore mi ha formato anche come uomo. Tutto ciò che ho imparato, che avevo intorno a me, la mentalità, le persone che mi circondavano, mi hanno reso quello che sono oggi. Vado avanti con quella mentalità, con quella disciplina". Queste le parole dell'ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic nella sua intervista a (Ne)uspjeh prvaka (parole tradotte da Tuttomercatoweb): "Tutto è il risultato di quello che ero da giocatore e degli obiettivi che ho sempre avuto, ho sempre cercato una mentalità vincente. Non è che non so perdere, ho perso e perderò ancora, ma non è nella mia natura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

