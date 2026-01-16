IBA Spa

IBA Spa propone residenze indipendenti immerse in un ambiente verde, progettate per offrire privacy e autonomia. Le abitazioni sono dotate di giardini recintati, accessibili tramite cancelli sicuri, creando un’oasi tranquilla e riservata. La cura nei dettagli e l’attenzione alla qualità degli spazi rendono queste soluzioni ideali per chi cerca un’abitazione in un contesto naturale e protetto.

Trattasi di residenze indipendenti, poste in un contesto verde, con giardino recintato da cancelli per garantire riservatezza e autonomia. La posizione è particolarmente felice. Da un lato vi è la prospettiva del Colle Bolsenda, dove diventa abitudine quotidiana la passeggiata nel verde, dall'altro la vista è su Casalecchio e Bologna, con il Santuario della Madonna di San Luca a fare da sfondo. Le ville saranno realizzate con materiali e impiantistica all'avanguardia per garantire la classe energetica più elevata e il rispetto della classificazione NZEB ( nearly Energy zero building) con consumo d' energia quasi zero.

