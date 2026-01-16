Iaiunese torna a Terranuova dopo l’esperienza in serie C

Dopo un periodo in Serie C, Christian Iaiunese ha sottoscritto nuovamente il contratto con il Terranuova Traiana. La firma, attesa da tempo, conferma il ritorno del giocatore alla squadra, rafforzando la rosa in vista delle prossime sfide. La sua presenza rappresenta un tassello importante nel percorso di crescita e stabilità del club.

Dopo ore di attesa è arrivata la firma. Come anticipato, Christian Iaiunese è di nuovo un giocatore del Terranuova Traiana. Il club biancorosso lo ha rilevato con la formula del prestito dalla Sambenedettese fino alla fine della stagione sportiva 2025-2026. Tante squadre avevano messo gli occhi sul golden boy di Figline, dal Grosseto al Seravezza, passando per l’Ostiamare. Alla fine, però, hanno vinto le radici e Iaiunese ha scelto così di terminare l’annata con una squadra che conosce davvero da vicino. Attaccante classe 2006, Iaiunese torna a vestire la maglia biancorossa dopo l’importante esperienza maturata nella scorsa stagione, conclusa con 32 presenze in serie D tra campionato e playout, 26 delle quali dall’inizio, realizzando 10 reti, oltre un assist vincente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

