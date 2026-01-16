I vagonetti della funivia precipitano nel bosco a Savona | Shock terribile a rischio la sicurezza di tutti

I vagonetti della funivia di Savona sono recentemente precipitati nel bosco tra Montenotte e Cadibona, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza dell’impianto. L’incidente ha attirato l’attenzione sui rischi associati a questa infrastruttura storica, richiamando l’attenzione delle autorità e dei cittadini sulla necessità di verifiche e interventi per garantire la sicurezza di chi utilizza la funivia.

