I vagonetti della funivia precipitano nel bosco a Savona | Shock terribile a rischio la sicurezza di tutti

Da fanpage.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vagonetti della funivia di Savona sono recentemente precipitati nel bosco tra Montenotte e Cadibona, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza dell’impianto. L’incidente ha attirato l’attenzione sui rischi associati a questa infrastruttura storica, richiamando l’attenzione delle autorità e dei cittadini sulla necessità di verifiche e interventi per garantire la sicurezza di chi utilizza la funivia.

I vagonetti della storica funivia di Savona sono precipitati nel bosco tra Montenotte e Cadibona: le foto hanno fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Valentina Squillace uccisa da un tir, il ricordo della 22enne morta a Savona: “Siamo tutti affranti”

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: “A Natale saranno tutti insieme per due ore e mezza”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

vagonetti funivia precipitano boscoI vagonetti della funivia precipitano nel bosco a Savona: “Shock terribile, a rischio la sicurezza di tutti” - I vagonetti della storica funivia di Savona sono precipitati nel bosco tra Montenotte e Cadibona: le foto hanno fatto il giro del web ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.