I vagonetti della funivia precipitano nel bosco a Savona | Shock terribile a rischio la sicurezza di tutti
I vagonetti della funivia di Savona sono recentemente precipitati nel bosco tra Montenotte e Cadibona, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza dell’impianto. L’incidente ha attirato l’attenzione sui rischi associati a questa infrastruttura storica, richiamando l’attenzione delle autorità e dei cittadini sulla necessità di verifiche e interventi per garantire la sicurezza di chi utilizza la funivia.
I vagonetti della storica funivia di Savona sono precipitati nel bosco tra Montenotte e Cadibona: le foto hanno fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Fanpage.it
