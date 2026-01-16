I tre ettari di terreno dell' ex Sigma acquistati all' asta

Paolo Frappi ha recentemente acquisito all'asta tre ettari di terreno a Castiglion Fiorentino, nel sito dell'ex Sigma. La struttura, precedentemente occupata da Sigma C, azienda specializzata in travi in cemento per il settore stradale e ferroviario, è ora oggetto di un nuovo investimento. Questa acquisizione rappresenta un passaggio importante per il futuro utilizzo del terreno e potenziali sviluppi nell'area.

L'imprenditore Paolo Frappi si è aggiudicato all'asta il lotto di terreno a Castiglion Fiorentino dove, fino a qualche anno fa, operava Sigma C, azienda che costruiva travi in cemento per il settore stradale e ferroviario e che è poi finita in liquidazione. L'offerta presentata tramite la società immobiliare Gardenia è stata ritenuta soddisfacente dal tribunale di Milano e l'area, quindi, tornerà funzionante. Da tempo, dopo la cessazione dell'attività da parte di Sigma C, la zona era piombata nel degrado mentre adesso hanno già preso avvio le operazioni di bonifica. Paolo Frappi, imprenditore castiglionese, opera nel ramo degli inerti e delle costruzioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

