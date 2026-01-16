I risultati di oggi nella Seconda Prova Nazionale di Spada a Legnano

Oggi a Legnano si è svolta la Seconda Prova Nazionale di spada per Cadetti, Giovanissimi e Assoluti, un evento di rilievo nel calendario schermistico italiano. Questa gara rappresenta una fase importante per la qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026, contribuendo alla crescita e alla valutazione dei giovani atleti nel contesto nazionale.

Quest’oggi a Legnano (MI) si è aperta la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada, una delle tappe più importanti del calendario schermissimo italiano per la qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026. Sulle pedane allestite alla Soevis Arena si sono confrontati quasi 400 atleti appartenenti alla categoria dei Cadetti, ovvero gli U17, tra maschie e femminile, dando vita a sfide intense e spettacolari per conquistare i primi posti e accumulare punteggi utili in vista del proseguo della stagione. La prova maschile Cadetti ha visto scendere in pedana 226 spadisti in un confronto serrano sin dalle prime fasi di gara. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Presentata a Legnano la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada

Leggi anche: Seconda Prova Nazionale di spada a Legnano: tre giorni di gare su Assalto – La TV della Scherma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cancellata la seconda prova di discesa femminile a Zauchensee, sabato 10 gennaio in gara su un tracciato accorciato; Test Medicina, pubblicata la graduatoria nazionale: cosa sapere; Dominik Paris, problema alla caviglia nella seconda prova della discesa. Domani andrà meglio. Giovanni Franzoni ancora dominante, miglior tempo; Maturità 2026: La seconda prova scritta, le novità previste.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il Ravenna frena ancora! Diretta gol live score (oggi 10 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche: 21^ giornata nel campionato di terza divisione con il Vicenza sempre in fuga e il Ravenna invece in crisi. ilsussidiario.net