I ragazzi dell' atletica leggera senza sede si allenano in piazza | Ridateci lo sport

I giovani dell’atletica leggera, privi di una sede stabile, si allenano quotidianamente in piazza Italia, svolgendo esercizi di corsa, salto e attraversamento di circuiti. Questa situazione evidenzia la necessità di uno spazio dedicato allo sport per i ragazzi, che desiderano continuare ad allenarsi e praticare l’atletica in condizioni adeguate. La loro presenza in piazza testimonia l’importanza di garantire un ambiente idoneo per lo sviluppo e la promozione dello sport giovanile.

Non in un campo ma a piazza Italia, hanno corso, saltato, attraversato circuiti e soprattutto si sono fatti vedere mentre praticano lo sport che amano. Protagonisti della manifestazione pacifica di oggi pomeriggio sono i ragazzi e bambini delle società reggine di atletica leggera orfani del campo.

