I Puffi arrivano ad Avellino | magia e risate per tutta la famiglia

Il 24 gennaio, il Cine Teatro Partenio di Avellino ospiterà uno spettacolo di burattini dedicato ai Puffi. L’evento, pensato per tutta la famiglia, offrirà un’opportunità di intrattenimento semplice e coinvolgente in un ambiente accogliente. Un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna della tradizione e della fantasia, in un contesto adatto a bambini e adulti.

Sabato 24 gennaio il Cine Teatro Partenio di Avellino si trasformerà in un mondo incantato grazie all'arrivo de I Puffi, protagonisti di uno spettacolo di burattini XL pensato per divertire grandi e piccini. L'appuntamento è fissato per le ore 16.45, con un unico spettacolo che promette magia, colori e tante risate. Sul palco prenderanno vita le avventure dei Puffi più amati di sempre, in uno show coinvolgente che unisce teatro, fantasia e comicità. Un'occasione speciale per trascorrere un pomeriggio diverso, all'insegna del divertimento e della condivisione familiare.

