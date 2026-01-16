I pronostici di venerdì 16 gennaio | Serie A Serie B Bundesliga Liga e Ligue 1

Ecco i pronostici per venerdì 16 gennaio, con anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1, insieme a tre incontri della Saudi Pro League. L’attenzione è rivolta alle sfide in programma, offrendo un’analisi obiettiva e puntuale delle principali partite di questa giornata. Un’ occasione per seguire con attenzione gli incontri e valutare le possibili evoluzioni dei diversi campionati.

I pronostici di venerdì 16 gennaio, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite di Saudi Pro League Marcia sempre più veloce l’ Atalanta di Raffaele Palladino. Da quando in panchina c’è l’ex tecnico della Fiorentina la Dea ha cambiato pelle e viaggia quasi ai ritmi a cui ci aveva abituati durante l’irripetibile gestione Gasperini. Tutt’altra cosa rispetto a quanto visto nei primi mesi della nuova stagione con Ivan Juric al timone. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Delle 12 partite disputate dal cambio di guida tecnica i nerazzurri ne hanno vinte nove tra campionato, Coppa Italia e Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 16 gennaio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Leggi anche: I pronostici di venerdì 28 novembre: Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1 Leggi anche: I pronostici di venerdì 7 novembre: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Paris Saint Germain-Lille venerdì 16 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Pisa-Atalanta venerdì 16 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Pisa-Atalanta venerdì 16 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Fortuna Dusseldorf-Arminia Bielefeld venerdì 16 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici. Pronostico Vis Pesaro vs Arezzo – 16 Gennaio 2026 - Arezzo in programma il 16 Gennaio 2026 alle 20:30 allo stadio Tonino Benelli si preannuncia equilibrato ... news-sports.it

L’Oracolo del Betting è pronto a colpire ancora! Venerdì alle ore 18 torna sul canale YouTube di MonzaNews Lo scorso weekend 5 partite azzeccate su 6 Non perderti i nuovi pronostici! facebook

#EintrachtBorussiaDortmund Venerdì 9 gennaio 2026 alle 20:30 si affrontano Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita di Bundesliga. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.