I programmi TV di oggi 16 gennaio 2026 | varietà quiz e film

Ecco la guida ai programmi TV di oggi, 16 gennaio 2026. In questa giornata troverai varietà come “Tali e Quali” su Rai 1, quiz come “La ruota dei campioni” su Canale 5 e film come “Ferrari” su Rai 2. Una panoramica delle principali proposte televisive per aiutarti a scegliere cosa guardare.

Guida ai programmi TV del 16 gennaio 2026: “Tali e Quali” su Rai 1, “La ruota dei campioni” su Canale 5, “Ferrari” sui Rai 2. La prima serata televisiva del 16 gennaio 2026 vede su Rai 1 una nuova puntata di Tali e Quali, il varietà che mette al centro il talento degli imitatori non professionisti, mentre Rai 2 offre il prestigioso biopic Ferrari, diretto da Michael Mann e dedicato alla figura complessa e tormentata di Enzo Ferrari. Rai 3 sceglie invece il romanticismo classico con Love Affair – Un grande amore, un film che parla di incontri inattesi e seconde possibilità. Sul fronte Mediaset, Canale 5 accende la serata con La Ruota dei Campioni, versione speciale del celebre game show condotto da Gerry Scotti, mentre Rete 4 approfondisce la cronaca con una nuova puntata di Quarto Grado. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

