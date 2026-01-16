Sono stati ideati e realizzati da "Ceramiche Noi" i premi consegnati in occasione dell’evento clou annuale di Forbes Italia, tenutosi a fine dicembre nella cornice di Palazzo Brancaccio a Roma. Brunello Cucinelli è stato premiato come imprenditore dell’anno ed insieme a lui sono stati premiati anche altri protagonisti dell’imprenditoria e del cinema italiano, Cristiana Capotondi, Chopard e i fondatori di Tecnocasa. La cooperativa umbra nata dopo una delocalizzazione in Armenia oggi è partner strutturato di Forbes Italia e fornitore ufficiale dei premi. Per i cofanetti che li contenevano è stata scelta un’altra eccellenza cooperativa umbra, la Legatoria Tuderte, che aveva progettato e realizzato anche i cofanetti inviati ai grandi del mondo per l’inaugurazione del Grand Egyptian Museum. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I premi dell’evento Forbes Italia realizzati da cooperative umbre

Leggi anche: Forbes Ceo Awards 2025, premiati i manager che guidano l’Italia dell’innovazione

Leggi anche: Galà della solidarietà: premi per 20 associazioni nella 24esima edizione dell'evento dedicato al volontariato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lotteria Italia, premi non riscossi: 32 milioni di euro dimenticati dal 2002 a oggi - Anche quest’anno ci sono stati diversi vincitori dei premi messi in palio dalla Lotteria Italia, che hanno dimenticato il biglietto vincente in qualche cassetto o nelle tasche di cappotto. tg24.sky.it

Lotteria Italia 2025, al via dal primo settembre la vendita dei biglietti - Lunedì primo settembre prenderà ufficialmente il via la vendita dei biglietti della nuova edizione della Lotteria Italia. tg24.sky.it

Barbara Ronchi è fra le 100 italiane di successo per Forbes Italia! 4 Premi al Festival del cinema di Venezia, 2 Nastri d’argento, 3 Ciak d’oro, un David di Donatello La incontriamo il 15 gennaio all’IIC Bruxelles, per la proiezione del film “Elisa": Proiezione a facebook