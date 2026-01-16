I Pomeriggi 2026 per Bambini e Ragazzi a Casa Bruschi

I Pomeriggi 2026 per Bambini e Ragazzi a Casa Bruschi offrono un’opportunità di approfondimento e divertimento, pensata per stimolare la curiosità dei più giovani. Ogni sabato, la Casa Museo Ivan Bruschi si apre a attività educative e creative, creando uno spazio di apprendimento in un ambiente culturale. Un’occasione per conoscere, esplorare e scoprire in modo semplice e coinvolgente.

Alla Casa Museo Ivan Bruschi, il sabato si trasforma in un momento speciale dedicato ai più giovani, dove imparare diventa un gioco e la scoperta nasce dalla curiosità. Prende il via "I Pomeriggi 2026 per Bambini e Ragazzi", un ciclo di appuntamenti pensati per avvicinare bambini e ragazzi all'arte, alla creatività e alla storia attraverso esperienze coinvolgenti e laboratori interattivi. Ogni mese propone un percorso diverso, ideato per stimolare fantasia, osservazione e partecipazione attiva, all'interno di uno dei luoghi più affascinanti della città. Calendario degli appuntamenti 2026 24 gennaio – I colori delle emozioni.

