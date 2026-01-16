I playoff mondiali risvegliano la passione per l’Italia tra gli esuli, con Raspadori tra i primi a rientrare. In un articolo di La Repubblica, Enrico Currò approfondisce i ritorni nel calcio italiano in vista del Mondiale, analizzando le scelte e le speranze legate a questa fase cruciale. Un’attenzione che riflette l’attesa e l’interesse per il futuro della nazionale, attraverso le storie e le strategie di chi si prepara a rappresentare il paese.

In un articolo per La Repubblica, Enrico Currò analizza i “cavalli di ritorno” del calcio italiano alla vigilia del Mondiale. Febbre Mondiale per gli esuli italiani: i dettagli. Si legge su Repubblica: I cavalli di ritorno, un classico del mercato di gennaio, devono galoppare in fretta nell’anno del Mondiale, che per la Nazionale, appesa al play-off di marzo, è ancora in forse: chi si è trasferito all’estero e ha perso terreno, non può tergiversare. Il più veloce è stato finora Raspadori, che ha preso atto dell’errore commesso in estate, quando lasciò Napoli per Madrid: all’Atletico confidava nella vetrina della Champions ma ha giocato pochissimo, così ha deciso di rientrare in patria all’Atalanta, che gli può fare recuperare un po’ del tempo perduto anche nella coppa più importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I playoff Mondiale scatenano la voglia di Italia negli esuli: il più veloce a tornare è stato Raspadori

