I Peloritani tra storia e tradizione | escursione direzione Badiazza

Domenica 25 gennaio, l'Associazione Pfm organizza un'escursione nel cuore dei Peloritani, lungo il sentiero Badiazza. Un viaggio tra storia e tradizione, ideato per apprezzare il paesaggio e conoscere le radici di questa regione. Un'opportunità per immergersi nella natura e approfondire le peculiarità di un percorso che unisce natura, cultura e storia locale.

Appuntamento domenica 25 gennaio con un'escursione targata Associazione Pfm alla scoperta del sentiero Badiazza. Programma Ore 9:00 - Ritrovo dei partecipanti presso la Chiesa Santa Maria della Valle, meglio nota come Badiazza (verrà inviata posizione). Ore 9:30 Comincerà l'escursione alla.

