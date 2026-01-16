I pavesi accolcono la fiamma olimpica | la staffetta dei campioni fra gli applausi di centinaia di persone

Il 16 gennaio 2026, Pavia ha ospitato la staffetta della fiamma olimpica, un momento di grande partecipazione cittadina. Un olimpionico contemporaneo ha passato il testimone a un atleta del passato, simbolo di continuità tra le generazioni. L’evento ha attirato numerosi spettatori, sottolineando l’importanza di questa tradizione che segna l’inizio dei Giochi olimpici, un momento di unione e sportività per la città e il paese.

Pavia, 16 gennaio 2026 – Un olimpionico di oggi che passa la fiamma a un olimpionico di ieri. È iniziato così il viaggio pavese della torcia più emozionante, quella che sancisce l'apertura dei Giochi olimpici. Ieri la carovana è arrivata a Pavia da San Martino Siccomario e in Borgo Ticino è avvenuto lo storico scambio: Mauro Nespoli, arciere vogherese classe 1987, che ha vinto un oro a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012, ha passato la fiamma a Marino Vigna, ex ciclista di 87 anni, vincitore di un oro nell'inseguimento a squadre ai Giochi di Roma. "Orgoglioso d'esserci".

