I nostri figli morti per le sfide social cinque famiglie contro TikTok

Cinque famiglie britanniche hanno avviato una causa legale contro TikTok, accusando la piattaforma di aver contribuito a incidenti mortali legati a sfide social. La loro protesta sottolinea le responsabilità delle piattaforme digitali nella tutela dei giovani utenti e mette in luce il rapporto tra social media e rischi per la sicurezza dei minori.

Cinque famiglie britanniche hanno iniziato una battaglia legale contro TikTok dopo che i loro figli sono morti per le conseguenze di sfide social. Il colosso, secondo le loro accuse, sarebbe colpevole di non avere controllato i propri contenuti e non avere agito per fermare certi trend virali circolati sulla piattaforma. I teenager scomparsi sono Isaac Kenevan, Julian Sweeney, Maia Walsh, Noah Gibson, e Archie Battersbee. Per quest'ultimo, deceduto nel 2022 dopo un lungo ricovero, si era anche ipotizzato il trasferimento in Italia per terapie palliative ma l'autorizzazione era stata negata. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Cinque famiglie inglesi denunciano TikTok: la battaglia dei genitori che hanno perso i figli per le sfide online Leggi anche: Aggredito a Milano, sotto shock le famiglie dei giovani coinvolti: "Giusto arrestare i nostri figli" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Magistrati, sicurezza e legge elettorale, le sfide di Meloni. Cinque famiglie Gb contro TikTok per i figli morti in sfide online - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

Cinque famiglie inglesi denunciano TikTok: la battaglia dei genitori che hanno perso i figli per le sfide online - Cinque famiglie britanniche citano TikTok in tribunale negli USA: gli algoritmi della piattaforma avrebbero spinto i figli a sfide estreme e letali ... fanpage.it

