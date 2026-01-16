I lavori in via Roma | Poi tocca alla piazza

La sindaca Arianna Cecchini ha aggiornato sui lavori in via Roma, annunciando nuovi interventi e progetti di riqualificazione. In un post sui social, ha risposto alle polemiche sollevate, sottolineando l’impegno dell’amministrazione per migliorare gli spazi pubblici. L’attenzione rimane rivolta a una gestione trasparente e condivisa, con l’obiettivo di valorizzare il centro cittadino attraverso interventi mirati e sostenibili.

E' con un post sui social che la sindaca Arianna Cecchini fa il punto (annuncia nuovi interventi e riqualificazioni) e replica sulle polemiche riguardo ai lavori in Via Roma. "I nuovi marciapiedi nel centro storico di Capannoli rendono la strada più sicura soprattutto per i pedoni, ma anche per gli automobilisti – si legg –. Dire che con i marciapiedi la strada è piu insicura significa negare l'evidenza. Durante i lavori, ai cittadini è sempre stato garantito l'accesso alle proprie abitazioni. L'impresa è sempre stata in contatto quotidiano con i negozi per garantire l'accesso ai clienti con la migliore soluzione".

Lavori in centro storico. Da via Roma alle piazze: il sindaco fa il punto - Teatro Verdi gremito per la presentazione dei lavori in centro storico. msn.com

Completata la segnaletica: conclusi i lavori di riqualificazione di via Roma - Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di via Roma, "uno degli interventi più significativi degli ultimi anni per il centro cittadino, - piananotizie.it

Via Roma ancora chiusa per i lavori di rimozione dell'albero. La strada dovrebbe essere riaperta verso le 20. facebook

Roma: ripartono i lavori alla nuova grande moschea x.com

