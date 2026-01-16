I ladri non vanno in letargo | raffica di furti di bici costose

I furti di bici di alto valore continuano a verificarsi nella riviera, evidenziando una persistente problematica di sicurezza. Mentre i criminali di alto profilo sono meno presenti, cresce la preoccupazione per i reati di piccolo e medio calibro, come i furti negli appartamenti e nelle attività commerciali. È importante mantenere alta l’attenzione e promuovere soluzioni efficaci per garantire un ambiente più sicuro per cittadini e imprenditori.

In riviera continua ad essere caldo il tema dell'ordine pubblico e la sicurezza. Di criminali di alto profilo non ve ne sono (e questa è una buona notizia), tuttavia la presenza di topi d'appartamento e ladri che prendono di mira negozi e attività economiche, inizia a preoccupare parecchio, anche perché i cittadini e gli imprenditori di Cesenatico non sono tolleranti, anzi, vogliono che la città rimanga pulita, anche perché se si lascia correre, altri malviventi poi si avvicinano. Di furti e di tentativi di furti se ne sente parlare tutti i giorni e le vittime spesso postano sui social l'accaduto.

