i giorni del toto assessore nuovi colloqui e incontri per il dopo sonia luca

In vista della prossima composizione della giunta comunale, si susseguono incontri tra le forze politiche di maggioranza, il sindaco e la giunta per individuare il candidato più idoneo a ricoprire il ruolo di assessore, a seguito delle recenti dimissioni di Sonia Luca. Le consultazioni mirano a garantire continuità e stabilità nell’amministrazione comunale, nel rispetto delle procedure e delle esigenze della comunità.

Sono giorni di colloqui e dialogo all’interno delle forze politiche di maggioranza, il sindaco e la giunta per individuare la figura più adatta a ricoprire il ruolo di nuovo assessore dopo la recente uscita da Palazzo Stefanelli di Sonia Luca. Era metà novembre quando l’ex assessora pontederese decise di lasciare la giunta guidata dal sindaco Matteo Franconi per entrare a far parte della segreteria dell’assessora regionale Cristina Manetti. Da quel momento è rimasto un vuoto al tavolo di giunta e il primo cittadino decise in un primo momento di ridistribuire le deleghe a due dei quattro assessori rimasti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

