I figli di Enzo Ferrari | chi è Piero unico erede del patrimonio dopo la morte del fratello Dino a 24 anni

Piero Ferrari è l’unico erede del patrimonio di Enzo Ferrari dopo la scomparsa del fratello Dino, avvenuta all’età di 24 anni. Nato dalla relazione tra Enzo Ferrari e Lina Lardi, Piero ha mantenuto un ruolo di rilievo nella storia della casa automobilistica Ferrari, contribuendo alla continuità e allo sviluppo del marchio. La sua vita rappresenta un legame diretto tra il fondatore e l’eredità dell’azienda.

Enzo Ferrari, il patron di una delle case automobilistiche più famose al mondo, ha avuto due figli: Dino, dal matrimonio con Laura Garello e Piero, dalla relazione con Lina Lardi. Il primogenito è scomparso all'età di 24 anni e l'altro figlio ha ereditato le quote dell'azienda.

