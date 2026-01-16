I figli di Enzo Ferrari | chi è Piero unico erede del patrimonio dopo la morte del fratello Dino a 24 anni

Piero Ferrari è l’unico erede del patrimonio di Enzo Ferrari dopo la scomparsa del fratello Dino, avvenuta all’età di 24 anni. Nato dalla relazione tra Enzo Ferrari e Lina Lardi, Piero ha mantenuto un ruolo di rilievo nella storia della casa automobilistica Ferrari, contribuendo alla continuità e allo sviluppo del marchio. La sua vita rappresenta un legame diretto tra il fondatore e l’eredità dell’azienda.

Chi è Piero Ferrari: figlio di Enzo, fondatore della casa automobilistica di Maranello - Piero Ferrari è un imprenditore, dirigente d'azienda e personalità del motorsport italiano, nonché figlio di Enzo Ferrari. donnaglamour.it

“Ferrari”, come finisce e dove è stato girato il film con Adam Driver? - Scopri come finisce e le location dove è stato girato "Ferrari", il film del 2023 con Adam Driver diretto da Michael Mann. tag24.it

Dei tanti figli di Federico II di Svevia il più sfortunato fu probabilmente Enzo, avuto da Adelaide di Urslingen, la prima amante. Il piccolo restò in Germania con la madre fino allo svezzamento. Dopo, Federico – fedele ai principi del *“clan”* degli Altavilla – ne av - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.