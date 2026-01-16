I Falò di Sant’Antonio illuminano l’inverno lombardo sabato 17 gennaio | dove vederli

Sabato 17 gennaio, i Falò di Sant’Antonio illuminano diverse località della Lombardia, segnando un momento tradizionale di passaggio tra l’inverno e la nuova stagione. Questo rito, diffuso in molte zone, rappresenta un’occasione per le comunità di riunirsi e celebrare l’arrivo della primavera, attraverso l’accensione di falò che mantengono viva una tradizione antica e condivisa.

In molte località della Lombardia, il periodo dedicato a Sant’Antonio Abate viene tradizionalmente accompagnato dall’accensione di falò rituali che segnano il passaggio dall’inverno più rigido verso una nuova fase dell’anno agricolo e comunitario. Il fuoco, elemento centrale di queste celebrazioni, assume un valore simbolico di purificazione e protezione, richiamando usanze antiche che intrecciano devozione religiosa e cultura popolare. Attorno ai falò si ritrovano comunità diverse, spesso con momenti di convivialità, riti propiziatori e iniziative collaterali che mantengono vivo un patrimonio condiviso e profondamente radicato nel territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Falò di Sant’Antonio illuminano l’inverno lombardo sabato 17 gennaio: dove vederli Leggi anche: La leggenda di Sant’Antonio Abate e i falò d’inverno: la festa è il 17 gennaio Leggi anche: Falò di Sant’Antonio 2026 in Lombardia: dove e quando Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il 16 gennaio 1946 Sant’Antonio veniva proclamato da Papa Pio XII “Dottore Evangelico della Chiesa Universale”, riconoscendo in lui una delle voci più limpide e profonde dell’annuncio cristiano. Amato e venerato in ogni parte del mondo, Antonio nacque a L - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.