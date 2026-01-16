I carabinieri entrano in classe per parlare di rispetto sicurezza e responsabilità

Il 12 gennaio 2026, i carabinieri del Comando Provinciale di Como hanno visitato la scuola primaria Corridoni per parlare di rispetto, sicurezza e responsabilità. L’incontro fa parte della campagna “Cultura della legalità” e ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui valori fondamentali della convivenza civile. Un momento di confronto importante per promuovere la consapevolezza e la responsabilità tra gli studenti.

Alla primaria Corridoni di Como un incontro con l’Arma per educare i più piccoli alla legalità, alla sicurezza e alla convivenza civile, con loro il cane pastore tedesco dei carabinieri forestali, specializzato nella ricerca di sostanze velenose Il 12 gennaio 2026 i carabinieri del Comando Provinciale di Como hanno incontrato le alunne e gli alunni della scuola primaria Corridoni, nell’ambito della campagna “Cultura della legalità”. All’incontro hanno partecipato circa 50 studenti, accompagnati dai loro insegnanti. L’iniziativa fa parte di un percorso che punta a rafforzare la vicinanza dell’Arma al mondo della scuola, offrendo ai più giovani l’occasione di conoscere direttamente funzioni e compiti dei carabinieri. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Ansia, depressione e bullismo: i medici entrano in classe per parlare di salute Leggi anche: “Scuola Città Aperta”: quando le Neuroscienze entrano in classe La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I carabinieri entrano in classe per parlare di rispetto, sicurezza e responsabilità. I carabinieri entrano in classe per parlare di rispetto, sicurezza e responsabilità - Alla primaria Corridoni di Como un incontro con l’Arma per educare i più piccoli alla legalità, alla sicurezza e alla convivenza civile, con loro il cane pastore tedesco dei carabinieri forestali, spe ... quicomo.it

E’ accaduto ieri nella zona ex Ferriera. Carabinieri e vigili del fuoco entrano dall’esterno: la donna era svenuta dopo un malore facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.