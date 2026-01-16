I BTS hanno annunciato il loro ritorno con il nuovo album

I BTS hanno finalmente annunciato il loro nuovo album, Arirang, il primo progetto collettivo dopo oltre tre anni. I BTS hanno finalmente annunciato il loro nuovo album, Arirang, in uscita il 20 marzo in tutto il mondo in formato digitale e in formato fisico. I prodotti fisici sono già disponibili per il pre-order. Arirang è il primo disco del gruppo dopo una pausa durata 3 anni e 9 mesi. Tutti i membri del gruppo sono stati coinvolti nel processo di creazione e scrittura del disco, che riflette le loro esperienze e il loro viaggio. Si tratta di 14 tracce che raccontano con onestà emotiva le storie che i BTS vogliono raccontare agli ARMY, la loro legione di fan che da tempo aspettava il ritorno del gruppo e che li ha sempre supportati. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - I BTS annunciano il ritorno con il nuovo album Arirang e il tour mondiale

Leggi anche: BTS annunciano “Arirang”: nuovo album e tour mondiale 2026

Leggi anche: Il prossimo album dei BTS si intitolerà “Arirang”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I BTS annunciano un tour mondiale nel 2026: tutte le date (ma nessuna in Italia); Bts in tour, ecco le date: il ritorno della super band di k-pop vale un miliardo di dollari; Bts, il ritorno: nuovo album e tour mondiale per gli idoli del K-pop; I BTS annunciano il nuovo tour mondiale per il 2026 e il 2027.

BTS, il titolo del nuovo album ha un significato speciale - I BTS hanno rivelato il titolo del loro nuovo album in studio, che segna il ritorno discografico delle star del K- rockol.it