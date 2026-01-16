I 40 anni di Iperal | l' importante compleanno con 56 supermercati

Nel 1986, Iperal ha aperto il suo primo supermercato a Castione Andevenno. Quarant’anni dopo, l’azienda conta 56 punti vendita distribuiti nel territorio lombardo, testimonianza di una crescita stabile e di un impegno duraturo nella comunità locale. Questo anniversario rappresenta un momento di riflessione sul percorso fatto e sugli obiettivi futuri di un’azienda radicata nel cuore della Lombardia.

La catena top di supermercati lombardi da 1,54 miliardi di euro compie 40 anni: per gli 870mila clienti un 2026 di promozioni - Scopri i successi di Iperal per il suo 40° anniversario: nuove aperture a Monza e Pasturo, innovazione digitale con IA e l'impegno per l'occupazione femminile. comozero.it

Iperal festeggia 40 anni: crescita, territorio e uno sguardo al futuro - Iperal celebra nel 2026 un traguardo importante, che racconta una storia di crescita solida, radicamento territoriale e attenzione costante alle persone. primamonza.it

Iperal festeggia 40 anni: crescita, sostenibilità e nuovi investimenti nel segno della convenienza #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.